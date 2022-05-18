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1 час назад

Psychonauts 2 получила официальный текстовый перевод на русский

Игромания.ру

В конце прошлого года Double Fine таки анонсировала официальный перевод Psychonauts 2 после того, как игроки начали занижать рейтинг проекта. Правда, с тех пор о нём не было ничего слышно, но буквально вчера обнаружилось, что в игре появился русский текст. Никаких анонсов от разработчиков при этом не поступало.

Санкциям вопреки: Psychonauts 2 получила долгожданное обновление
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Нюанс в том, что перевод доступен лишь в версии из Microsoft Store — соответственно, владельцы PlayStation, а также пользователи Steam и GOG пока что в пролёте.

Напомним, что для Double Fine Psychonauts 2, которую фанаты первой части ждали более 10 лет, стала самым успешным проектом. Об этом рассказала арт-директор Лизетт Титр-Монтгомери, покинувшая студию в прошлом месяце.

Игры,Microsoft,
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