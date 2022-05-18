Санкциям вопреки: Psychonauts 2 получила долгожданное обновление

В конце прошлого года Double Fine таки анонсировала официальный перевод Psychonauts 2 после того, как игроки начали занижать рейтинг проекта. Правда, с тех пор о нём не было ничего слышно, но буквально вчера обнаружилось, что в игре появился русский текст. Никаких анонсов от разработчиков при этом не поступало.
Нюанс в том, что перевод доступен лишь в версии из Microsoft Store — соответственно, владельцы PlayStation, а также пользователи Steam и GOG пока что в пролёте.
Напомним, что для Double Fine Psychonauts 2, которую фанаты первой части ждали более 10 лет, стала самым успешным проектом. Об этом рассказала арт-директор Лизетт Титр-Монтгомери, покинувшая студию в прошлом месяце.