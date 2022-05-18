Санкциям вопреки: Psychonauts 2 получила долгожданное обновление

В конце прошлого года Double Fine таки анонсировала официальный перевод Psychonauts 2 после того, как игроки начали занижать рейтинг проекта. Правда, с тех пор о нём не было ничего слышно, но буквально вчера обнаружилось, что в игре появился русский текст. Никаких анонсов от разработчиков при этом не поступало.