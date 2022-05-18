World of Warships получила приятное обновление

Lesta Studio рассказала о предстоящем обновлении 0.11.4 для многопользовательского военного морского экшена World Of Warships с французскими крейсерами и новыми командующими. Уже сейчас в игре доступны новые французские корабли, среди которых Cherbourg (VIII уровень), Brest (IX уровень) и Marseille (X уровень). Данные суда отлично проявляют себя на средних и дальних дистанциях, а их отличительной чертой являются крупнокалиберные орудия, установленные на носу.