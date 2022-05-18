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42 минуты назад

Обновление с французскими крейсерами и новыми командирами Azur Lane скоро в World of Warships

MMO13

Lesta Studio рассказала о предстоящем обновлении 0.11.4 для многопользовательского военного морского экшена World Of Warships с французскими крейсерами и новыми командующими. Уже сейчас в игре доступны новые французские корабли, среди которых Cherbourg (VIII уровень), Brest (IX уровень) и Marseille (X уровень). Данные суда отлично проявляют себя на средних и дальних дистанциях, а их отличительной чертой являются крупнокалиберные орудия, установленные на носу.

World of Warships получила приятное обновление
Фото: EpicGamesEpicGames

Также World of Warships вернулись девушки из Azur Lane, привнесшие с собой 6 новых командиров, различные камуфляжи для кораблей и крейсеры AL Aurora и AL Azuma. Кроме того, стала доступна новая ветвь развития с итальянскими эсминцами.

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