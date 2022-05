Авторы The Witcher и Dying Light показали концепт-арт новой RPG

На момент публикации материала о текущем проекте Techland почти ничего неизвестно. Студия лишь объявила, что это будет action-RPG в фэнтезийном сеттинге и над ней работают бывшие сотрудники CD Projekt RED. В число последних вошли глава разработки открытого мира Бартош Охман (The Witcher 3, Cyberpunk 2077), нарративный директор Каролина Стахира (The Witcher 2, The Witcher 3), ведущий нарративный дизайнер Аркадиуш Боровик (The Witcher 2, The Witcher 3) и другие.