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37 минут назад

Анонсированы сразу две игры серии Arma — одну из них уже можно купить за 1500 рублей

Cq.ruиещё 2

Bohemia Interactive, как и предполагалось, анонсировала две игры в серии Arma. Первая, Arma Reforger, уже доступна в раннем доступе Steam за 1499 рублей и на Xbox, а также является спин-оффом основной линейки игр. Второй проект — полноценное продолжение серии в лице Arma 4.

Серия Arma получит две новые игры
Фото: Cq.ruCq.ru

Arma Reforger станет «пробой пера» перед номерной частью. В спин-оффе авторы используют новый движок Enfusion и хотят его протестировать перед релизом крупной игры. Местом действия станет остров Эверон из первой игры серии, сеттинг — холодная война, 1989 год. В Arma Reforeger также заявлены две фракции — США и СССР.

До полноценного релиза спин-офф доберется через год и за это время получит три крупных дополнения. Сейчас Arma Reforger также доступна на Xbox, а позже заглянет и на PlayStation. Кстати, цена на игру останется прежней даже после выхода. Насчет Arma 4 разработчики пока молчат.

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