Серия Arma получит две новые игры

Bohemia Interactive, как и предполагалось, анонсировала две игры в серии Arma. Первая, Arma Reforger, уже доступна в раннем доступе Steam за 1499 рублей и на Xbox, а также является спин-оффом основной линейки игр. Второй проект — полноценное продолжение серии в лице Arma 4.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Arma Reforger станет «пробой пера» перед номерной частью. В спин-оффе авторы используют новый движок Enfusion и хотят его протестировать перед релизом крупной игры. Местом действия станет остров Эверон из первой игры серии, сеттинг — холодная война, 1989 год. В Arma Reforeger также заявлены две фракции — США и СССР.