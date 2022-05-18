Серия Arma получит две новые игры

Bohemia Interactive, как и предполагалось, анонсировала две игры в серии Arma. Первая, Arma Reforger, уже доступна в раннем доступе Steam за 1499 рублей и на Xbox, а также является спин-оффом основной линейки игр. Второй проект — полноценное продолжение серии в лице Arma 4.
Arma Reforger станет «пробой пера» перед номерной частью. В спин-оффе авторы используют новый движок Enfusion и хотят его протестировать перед релизом крупной игры. Местом действия станет остров Эверон из первой игры серии, сеттинг — холодная война, 1989 год. В Arma Reforeger также заявлены две фракции — США и СССР.
До полноценного релиза спин-офф доберется через год и за это время получит три крупных дополнения. Сейчас Arma Reforger также доступна на Xbox, а позже заглянет и на PlayStation. Кстати, цена на игру останется прежней даже после выхода. Насчет Arma 4 разработчики пока молчат.