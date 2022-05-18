В SnowRunner стартует новый сезон

Создатели симулятора грузоперевозок SnowRunner объявили о старте седьмого сезона Compete & Conquer 31 мая.
В этот раз все обладатели Year 2 Pass получат летнюю карту с новыми гоночными активностями, двумя новыми автомобилями и дополнительными вариантами кастомизации. Кроме того, SnowRunner ждёт поддержка кроссплея между версиями игры на Nintendo Switch и других платформах.
Напомним, что 31 мая SnowRunner получит версии для PS5 и Xbox Series. Сейчас игра доступна на PC, PS4, Xbox One и Switch.Скриншоты