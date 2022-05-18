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1 час назад

Седьмой сезон Compete & Conquer в SnowRunner начнётся 31 мая

Игромания.ру

Создатели симулятора грузоперевозок SnowRunner объявили о старте седьмого сезона Compete & Conquer 31 мая.

В SnowRunner стартует новый сезон
Фото: SnowrunnerSnowrunner

В этот раз все обладатели Year 2 Pass получат летнюю карту с новыми гоночными активностями, двумя новыми автомобилями и дополнительными вариантами кастомизации. Кроме того, SnowRunner ждёт поддержка кроссплея между версиями игры на Nintendo Switch и других платформах.

Напомним, что 31 мая SnowRunner получит версии для PS5 и Xbox Series. Сейчас игра доступна на PC, PS4, Xbox One и Switch.Скриншоты

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