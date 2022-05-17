В Modern Warfare II может появиться крайне спорная функция

По данным пользователя под ником Hope, который занимался утечками Call of Duty, в грядущей Modern Warfare II появится торговая площадка.

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Она станет частью третьего режима под названием DMZ — игроки смогут не только покупать на ней различные предметы, но и продавать их или обменивать на собственность других пользователей. Через матчи в DMZ бойцы будут зарабатывать облики, чертежи и иные подобные награды, которые разрешат использовать в мультиплеере и Warzone 2.

Кроме того, инсайдер утверждает, что режим никак не связан с другими — для него якобы создают четыре карты с уникальным дизайном. Как было известно ранее, DMZ, по слухам, напоминает Escape from Tarkov — у режима будет более медленный темп и упор на борьбу за добычу.