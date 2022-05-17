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48 минут назад

Создателей Scavengers продали, консольные версии отменили

Игромания.ру

Технологическая компания Improbable продала свою студию Midwinter Entertainment компании Behaviour Interactive, авторам Dead by Daylight. Сумма сделки не объявляется.

Создателей Scavengers продали, а сам проект ждут неприятные последствия
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Midwinter Entertainment наиболее известна по бесплатному сетевому шутеру с элементами выживания Scavengers. Теперь поддержкой игры будет заниматься небольшая внутренняя команда. А консольные версии, который вступили в стадию закрытого альфа-тестирования, будут отменены.

В составе Behaviour Interactive создатели Scavengers уже работают над неким новым проектом. В штате студии состоит около 30 человек, большинство из них — бывшие разработчики Halo, выходцы из 343 Industries.

Командный шутер Scavengers задумывался по мотивам режима Warzone из Halo 5 с использованием технологии SpatialOS. Но игра с момента выхода в ранний доступ в мае 2021 года не сумела дотянуть даже до 60% положительных отзывов. В последнее время количество одновременных игроков ненамного превышает 100 человек.

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