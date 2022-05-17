Создателей Scavengers продали, а сам проект ждут неприятные последствия

Технологическая компания Improbable продала свою студию Midwinter Entertainment компании Behaviour Interactive, авторам Dead by Daylight. Сумма сделки не объявляется.

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Midwinter Entertainment наиболее известна по бесплатному сетевому шутеру с элементами выживания Scavengers. Теперь поддержкой игры будет заниматься небольшая внутренняя команда. А консольные версии, который вступили в стадию закрытого альфа-тестирования, будут отменены.

В составе Behaviour Interactive создатели Scavengers уже работают над неким новым проектом. В штате студии состоит около 30 человек, большинство из них — бывшие разработчики Halo, выходцы из 343 Industries.