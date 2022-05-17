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1 час назад

Nvidia выложила «не совсем те» исходники драйверов для Linux

Игромания.ру

Как известно, Linux практически не получила распространения за пределами инди-игр и творений энтузиастов, вроде эмуляторов. Однако известие о публикации Nvidia исходных кодов драйверов порадовало сообщество, ведь доступ к данным файлам помог бы с разработкой приложений.

Nvidia обманула ожидания энтузиастов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Оказалось, не всё так просто. По словам программиста Гектора Мартина, внимательно изучившего исходники, компания поделилась лишь «нутром» вспомогательной программы — она требуется для функционирования основного драйвера:

«На самом деле она перенесла большую часть драйвера в прошивку устройств, с которой взаимодействует драйвер с открытыми исходниками».

Иными словами, покопаться в ведущем драйвере, на исходных код которого как раз и рассчитывали энтузиасты, не получится.Мартин полагает, что такое положение дел может быть обусловлено патентными ограничениями и лицензионными соглашениями, не позволяющими бесплатно обнародовать файлы.

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