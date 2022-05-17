Nvidia обманула ожидания энтузиастов

Как известно, Linux практически не получила распространения за пределами инди-игр и творений энтузиастов, вроде эмуляторов. Однако известие о публикации Nvidia исходных кодов драйверов порадовало сообщество, ведь доступ к данным файлам помог бы с разработкой приложений.

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Оказалось, не всё так просто. По словам программиста Гектора Мартина, внимательно изучившего исходники, компания поделилась лишь «нутром» вспомогательной программы — она требуется для функционирования основного драйвера:

«На самом деле она перенесла большую часть драйвера в прошивку устройств, с которой взаимодействует драйвер с открытыми исходниками».