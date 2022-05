Take-Two собирается выпустить ещё восемь ремастеров

Прежде всего, до апреля 2023 года должны выйти шесть крупных проектов: новые части NBA 2K, WWE 2K и PGA Tour, а также The Quarry, Marvel's Midnight Suns и Kerbal Space Program 2. Ещё один знаковый релиз, но уже рангом пониже — Tales from the Borderlands.