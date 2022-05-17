В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Take-Two собирается выпустить ещё восемь ремастеров до 2025 года

Игромания.ру

В рамках опубликованного финансового отчёта издательство Take-Two не только раскрыло продажи своих ключевых игр, но и поделилось планами на ближайшие годы.

Take-Two собирается выпустить ещё восемь ремастеров
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Прежде всего, до апреля 2023 года должны выйти шесть крупных проектов: новые части NBA 2K, WWE 2K и PGA Tour, а также The Quarry, Marvel's Midnight Suns и Kerbal Space Program 2. Ещё один знаковый релиз, но уже рангом пониже — Tales from the Borderlands.

Также компания заявила о своём желании выпустить до 2025 года целых восемь ремастеров. К сожалению, без какой-либо конкретики, но речь наверняка идёт о GTA IV и Bully. Во всяком случае, слухи о первой имели место в прошлом.

В ходе беседы с инвесторами глава компании Штраус Зельник отметил ещё несколько вещей. Во-первых, у Take-Two нет планов на сотрудничество с FIFA, недавно разошедшейся с EA.

Во-вторых, Зельник в курсе негодований фанатов Red Dead Online, жалующихся на отсутствие нового контента. По его словам, компания намерена и дальше обеспечивать работу серверов, но на этом, похоже, всё. Иными словами, поддержка игры свежим контентом останется на усмотрение Rockstar.

И последнее. В свете покупки Activision Blizzard и слухов о продаже Ubisoft глава Take-Two заявил примерно то же самое, что и Ив Гиймо:

«У нас публичная компания, поэтому мы здесь для акционеров. Но при этом нам нравится оставаться независимыми».

Игры,Ив Гиймо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители