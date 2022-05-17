Take-Two собирается выпустить ещё восемь ремастеров

В рамках опубликованного финансового отчёта издательство Take-Two не только раскрыло продажи своих ключевых игр, но и поделилось планами на ближайшие годы.

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Прежде всего, до апреля 2023 года должны выйти шесть крупных проектов: новые части NBA 2K, WWE 2K и PGA Tour, а также The Quarry, Marvel's Midnight Suns и Kerbal Space Program 2. Ещё один знаковый релиз, но уже рангом пониже — Tales from the Borderlands.

Также компания заявила о своём желании выпустить до 2025 года целых восемь ремастеров. К сожалению, без какой-либо конкретики, но речь наверняка идёт о GTA IV и Bully. Во всяком случае, слухи о первой имели место в прошлом.

В ходе беседы с инвесторами глава компании Штраус Зельник отметил ещё несколько вещей. Во-первых, у Take-Two нет планов на сотрудничество с FIFA, недавно разошедшейся с EA.

Во-вторых, Зельник в курсе негодований фанатов Red Dead Online, жалующихся на отсутствие нового контента. По его словам, компания намерена и дальше обеспечивать работу серверов, но на этом, похоже, всё. Иными словами, поддержка игры свежим контентом останется на усмотрение Rockstar.

И последнее. В свете покупки Activision Blizzard и слухов о продаже Ubisoft глава Take-Two заявил примерно то же самое, что и Ив Гиймо: