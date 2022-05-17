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1 час назад

Apex Legends вышла на iOS и Android. Как играть в России?

Чемпионат.com

EA выпустила мобильную версию Apex Legends на iOS и Android. На запуске в игре доступны несколько режимов, среди которых «Командный бой насмерть», «3 на 3», «Королевская битва» и «Быстрый бой», а также новый персонаж Fade.

Apex Legends вышла на iOS и Android. Как играть в России?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К сожалению, игра официально недоступна для России, однако мы подготовили небольшой гайд, который позволит прикоснуться к долгожданному проекту российским игрокам.

iOS-версия

На мобильных устройствах от Apple достаточно сменить регион в настройках учётной записи Apple ID. В строке «Страна или регион» необходимо выбрать любую страну, в которой Apex Legends Mobile официально работает. Например, Польшу. После этого нужно скачать проект и сменить регион обратно.

Также можно создать абсолютно новый аккаунт Apple ID с помощью VPN в другом регионе. В таком случае переключать страну больше не придётся — достаточно сменить аккаунт.

Важно. Если у вас семейная подписка Apple, то менять регион необходимо именно главе семьи.

Android-версия

На Android ситуация несколько сложнее. Игровой архив можно скачать в сторонних мобильных магазинах приложений вроде TapTap или найти apk-файл на просторах сети вместе с кэшем. При этом играть можно будет только с включённым VPN. Это значит, что ваш пинг, вероятнее всего, будет около 100 и геймплей может быть крайне некомфортным.

Также неясно, как будет обстоять дело с обновлениями, ведь речь идёт о сетевом проекте. Если появится более простой способ установки, то мы обязательно дополним заметку.

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