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1 час назад

Онлайн Elden Ring в Steam с начала марта упал в 10 раз

Игромания.руиещё 1

Издание Game Rant обратило внимание на то, что популярность Elden Ring в Steam начала плавно снижаться с момента своего пика вскоре после релиза, когда проекту не хватило всего ничего для достижения результата в 1 млн одновременно играющих — максимальный показатель остановился на 953 тыс игроков в начале марта.

Онлайн Elden Ring рухнул
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В последние полтора дня онлайн игры в Steam и вовсе упал ниже отметки в 100 тысяч игроков — сейчас число одновременных игроков за последние 24 часа составлят 92,7 тыс человек.

В целом, логика произошедшего вполне очевидна — детище FromSoftware не является заточенным под мультиплеер проектом, в который имеет смысл возвращаться снова и снова. К тому же, как показывает статистика, около трети игроков ограничились прохождением одиночной кампании.

Впрочем, будем честны — для проекта, прежде всего заточенного под одиночное прохождения, Elden Ring по-прежнему держится молодцом. Кроме того, игра пользуется спросом у моддеров, регулярно балующих геймеров различным креативом. А мировые поставки по состоянию на 31 марта превысили отметку в 13,4 млн копий.

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