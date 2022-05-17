Онлайн Elden Ring рухнул

Издание Game Rant обратило внимание на то, что популярность Elden Ring в Steam начала плавно снижаться с момента своего пика вскоре после релиза, когда проекту не хватило всего ничего для достижения результата в 1 млн одновременно играющих — максимальный показатель остановился на 953 тыс игроков в начале марта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В последние полтора дня онлайн игры в Steam и вовсе упал ниже отметки в 100 тысяч игроков — сейчас число одновременных игроков за последние 24 часа составлят 92,7 тыс человек.

В целом, логика произошедшего вполне очевидна — детище FromSoftware не является заточенным под мультиплеер проектом, в который имеет смысл возвращаться снова и снова. К тому же, как показывает статистика, около трети игроков ограничились прохождением одиночной кампании.