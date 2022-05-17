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42 минуты назад

Jurassic World Evolution добавят в Xbox Game Pass уже сегодня

Игромания.ру

Симулятор Jurassic World Evolution 2 станет доступен подписчикам сервиса Xbox Game Pass уже сегодня. Пока что непонятно, речь идёт только о версии для консолей или PC тоже — официальный Twitter-аккаунт не стал прояснять данный момент.

Jurassic World Evolution 2 позволят бесплатно скачать владельцам Xbox Game Pass
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Отметим, что на прошлой неделе библиотеку проектов, доступных по подписке, пополнили Little Witch in the Woods и Umurangi Generation Special Edition. Также в этом месяце ожидаются Hardspace: Shipbreaker и Sniper Elite 5.

Что же Jurassic World Evolution 2 — хоть игра и не стала большим хитом продаж (около млн копий за первые два месяца), разработчики не забрасывают своё детище и периодически выпускают платные дополнения.

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