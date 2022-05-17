Утечка: в сети появились довольно странные материалы по Abandoned

Спустя несколько дней после утечки скриншотов новой Silent Hill в сети как бы невзначай появились кое-какие материалы по Abandoned, которой многие по-прежнему приписывают связь с франшизой Konami.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По некоторым данным, всё это было опубликовано создателем проекта Хасаном Кахраманом в закрытом Discord-канале. Примечательно, что сам он заявляет обратное — дескать, всё опубликованное не имеет ничего общего с его Abandoned.

Среди материалов значатся мокап-видео, снимок страницы с фрагментом сценария, скриншот стены, на которую направлен свет, а также... арт с припиской Silent Hill 5. Само собой, в подлинность последнего едва ли кто-то поверит.

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

Автором утечки значится пользователь Twitter под ником Vgin Gaming News, уже удаливший свой аккаунт. Однако шустрые пользователи соцсети успели сделать скриншоты постов — из них следует, что Abandoned вряд ли когда-то появится на свет, поскольку создатели постоянно меняют концепцию проекта.

Например, на листке со сценарием упоминается некое биологическое оружие Zero Cell — по словам Vgin Gaming News, от данной затеи давно отказались. Более того, таинственный инсайдер вообще сомневается в том, что у Blue Box были планы на полноценную игру. Вероятно, речь лишь о слепленном за 5-6 месяцев демо, цель которого — привлечь инвесторов.

Также очевидно фейковые изображения, сетующие на связь с Silent Hill, были созданы с той же целью, а также для шумихи в игровых СМИ и геймерской среде.