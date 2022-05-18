Lost Ark: что нужно знать про новый континент

За неделю до выхода следующего крупного обновления для русской версии MMORPG Lost Ark издатели раскрыли подробности нового континента под названием Ровен. Ниже мы собрали для вас всю информацию в краткой форме.

Фото: MMO13 MMO13

Ровен является малоизученным краем с обширными равнинами, густыми лесами и заповедными долинами. Здесь было обнаружено месторождение кристаллов Сильмаэля, что положило конец тихой и спокойной жизни тайеров, веками населявших этот континент.

Континент нуждается в помощи игроков, поскольку между коренными жителями континента и теми, кто приплыл покорять новые земли, назрел серьезный конфликт. Кроме того, сюда прибыли жрецы из ордена Шеакрии.

Ровен доступен игрокам с уровнем снаряжения 1445 и выше. Вам необходимо найти паладина Осфио в дельте Блуждающей реки, чтобы начать новое сюжетное задание.

Ключевые персонажи Ровена: Бьярси — Хевир племени тайеров. Безжалостна ко всем, кто представляет угрозу ее народу. Докажите искренность своих намерений — и она станет вашим верным другом.

Хейндар — Мун тайеров. Один из немногих, кто выжил после нападения «чужаков» на его родную деревню. Верит, что время тайеров еще придет, и ни при каких обстоятельствах не отступится от долга.

Осфио — Паладин из Шеакрии. Искренне предан своему делу.

Бернард — Командир Железных воронов. Придерживается строгих правил и чтит дисциплину.

Васкез — Капитан Пурпурных полосок. Ценит свободу и считает хорошую битву главным весельем в Ровене.

Вильгельм — Архиепископ, возглавляющий шеакрийскую миссию в Ровене. Выступает против эскалации конфликта и надеется прекратить кровопролитие мирным путем.

Репутацию можно прокачать со следующими персонажами: Профессор Сайлос -Знаменитый ученый, специализирующийся на древних цивилизациях.

Генард — Глава ровенского отделения Отчаянной Дюжины.

Анна Крейг — Глава исследовательской лаборатории, принадлежащей корпорации «Айрис».

Фиона — Глава Круга призывателей.

Локации: Дельта Блуждающей реки — В этом месте располагается нейтральный город Эдельгат, в пределах которого запрещены любые военные действия. Кроме того, здесь находятся Исгаровы рудники, где добывают кристаллы Сильмаэля.

Земля Волка — Территория, на которой обосновались тайеры. Здесь можно встретить скрытые от чужаков поселения местного народа.

Великие равнины — Вся территория состоит из сплошных равнин. Здесь постоянно проходят бои между представителями двух фракций — Фрейгель и Либертан.

Поручения Эфонского союза: «Затаившиеся волки» — выполнив 21 раз, вы получите колоды со случайными картами Ровена качества «необычный» и выше. Открывается после завершения задания «Конец ровенской делегации».

«Стираем вместе!» — выполнив 14 раз, вы получите колоды со случайными картами Ровена качества «редкий» или «эпический». Открывается после завершения задания «Давай постираем».

«Исследование Сильмаэля» — выполнив 14 раз, вы получите много ровенских кристаллов Сильмаэля. Открывается после завершения задания «Развилка на дороге».

Награды Атласа Искателя: 10% — Сундук с припасами воина (10 шт.)

20% -Карта «Архиепископ Вильгельм»

30% -Эмоция: чаепитие

40% -Ровенские кристаллы Сильмаэля (4500 шт.)

50% -Карта «Мун Хейндар»

60% -Полотно «Апофеоз конфликта»

70% -Мощный эликсир «Благословение Руфеона»

80% -Подарок «Тирокские плоды»

90% -Объект: тайерское Древо истоков

100% -Знак Искателя (Ровен)