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34 минуты назад

Ближайший апдейт для Lost Ark добавит PvP-континент Ровен

MMO13

MY.GAMES раскрыла подробности следующего крупного обновления «Ровен» для русской версии MMORPG Lost Ark. Изначально о нем стало известно из опубликованной ранее дорожной карты с планами до июля.

Бесплатная MMORPG Lost Ark получит крупное обновление
Фото: MMO13MMO13

Обновление добавит в игру новый континент Ровен, расположенный к западу от Шувьерда. Согласно описанию, в этих диких землях, отрезанных от внешнего мира, некогда процветало древнее королевство. С тех пор, как в недрах региона были обнаружены залежи кристаллов Сильмаэля, место начало заманиват многих амбициозных жителей Акрасии, что не очень понравилось местным жителям тайерам.

На Ровене игроки смогут побывать в трех основных локациях, доступных для персонажей с уровнем снаряжения 1445 и выше: Блуждающей реки, Земля Волка и Великие Равнины. Отличительной особенностью континента является возможность сражений между игроками двух фракций: Фрейгель и Либертан.

Выход обновления «Ровен» для русской версии Lost Ark состоится 25 мая.

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