Бесплатная MMORPG Lost Ark получит крупное обновление

MY.GAMES раскрыла подробности следующего крупного обновления «Ровен» для русской версии MMORPG Lost Ark. Изначально о нем стало известно из опубликованной ранее дорожной карты с планами до июля.

Обновление добавит в игру новый континент Ровен, расположенный к западу от Шувьерда. Согласно описанию, в этих диких землях, отрезанных от внешнего мира, некогда процветало древнее королевство. С тех пор, как в недрах региона были обнаружены залежи кристаллов Сильмаэля, место начало заманиват многих амбициозных жителей Акрасии, что не очень понравилось местным жителям тайерам.