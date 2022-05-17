Консоль Valve Steam Deck проверили на прочность

Игровая консоль от Valve — Steam Deck — достаточно долгое время находится на рынке. Несмотря на это, самый популярный «ломатель» гаджетов JerryRigEverything добрался до устройства лишь сейчас.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Изначально YouTube-блогер ожидал, что девайс достаточно легко будет сломать. И это вполне логично — пластиковый корпус консоли не вызывал ощущения особой прочности.

Но, как оказалось, Valve подготовила сюрприз для всех. Так, например, для повреждения дисплея требуется приличная сила — он смог справиться с любыми попытками расколоть его путём сгибания или разгибания.

Также сильной стороной Steam Deck оказались и пластиковые кнопки A, B, X и Y. Блогер разрезал их, что позволило ему убедиться — надписи инкрустированы по всему глянцевому пластику. Это означает, что со временем они не сотрутся.