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1 час назад

Крепкий орешек: портативную консоль Steam Deck проверили на прочность

Ferra.ru

Игровая консоль от Valve — Steam Deck — достаточно долгое время находится на рынке. Несмотря на это, самый популярный «ломатель» гаджетов JerryRigEverything добрался до устройства лишь сейчас.

Консоль Valve Steam Deck проверили на прочность
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изначально YouTube-блогер ожидал, что девайс достаточно легко будет сломать. И это вполне логично — пластиковый корпус консоли не вызывал ощущения особой прочности.

Но, как оказалось, Valve подготовила сюрприз для всех. Так, например, для повреждения дисплея требуется приличная сила — он смог справиться с любыми попытками расколоть его путём сгибания или разгибания.

Также сильной стороной Steam Deck оказались и пластиковые кнопки A, B, X и Y. Блогер разрезал их, что позволило ему убедиться — надписи инкрустированы по всему глянцевому пластику. Это означает, что со временем они не сотрутся.

При этом, разумеется, девайс оказалось возможным сломать. Правда, для этого потребуется чуть больше усилий, чем предполагалось изначально.

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