Появились новые подробности MultiVersus

Авторы файтинга MultiVersus с персонажами Warner Bros. опубликовали новый кинематографический трейлер. В нем нам показывают, как герои из разных вселенных оказываются в мире игры и начинают сражаться друг с другом.
Вместе с этим была объявлена дата проведения следующего этапа закрытого альфа-тестирования MultiVersus. Серверы будут открыты с 19 мая (19:00 МСК) до 28 мая (03:00 МСК), а для того, чтобы получить возможность принять участие, необходимо подать заявку на официальном сайте.
Открытое бета-тестирование MultiVersus начнется в июле 2022 года. Игра станет доступна на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S с поддержкой кроссплатформенного мультиплеера.