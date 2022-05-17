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1 час назад

Свежий синематик MultiVersus и дата следующей альфы

MMO13иещё 1

Авторы файтинга MultiVersus с персонажами Warner Bros. опубликовали новый кинематографический трейлер. В нем нам показывают, как герои из разных вселенных оказываются в мире игры и начинают сражаться друг с другом.

Появились новые подробности MultiVersus
Фото: MMO13MMO13

Вместе с этим была объявлена дата проведения следующего этапа закрытого альфа-тестирования MultiVersus. Серверы будут открыты с 19 мая (19:00 МСК) до 28 мая (03:00 МСК), а для того, чтобы получить возможность принять участие, необходимо подать заявку на официальном сайте.

Открытое бета-тестирование MultiVersus начнется в июле 2022 года. Игра станет доступна на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S с поддержкой кроссплатформенного мультиплеера.

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