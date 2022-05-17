Появились новые подробности MultiVersus

Авторы файтинга MultiVersus с персонажами Warner Bros. опубликовали новый кинематографический трейлер. В нем нам показывают, как герои из разных вселенных оказываются в мире игры и начинают сражаться друг с другом.

Фото: MMO13 MMO13

Вместе с этим была объявлена дата проведения следующего этапа закрытого альфа-тестирования MultiVersus. Серверы будут открыты с 19 мая (19:00 МСК) до 28 мая (03:00 МСК), а для того, чтобы получить возможность принять участие, необходимо подать заявку на официальном сайте.