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1 час назад

Слух: по Silent Hill готовят эпизодическую игру и бесплатную игру-тизер

Игромания.ру

По данным VGC, одними из проектов по Silent Hill, над которыми работает Konami, стали бесплатная игра-тизер и небольшая эпизодическая игра.

Появились новые слухи про Silent Hill
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра-тизер, судя по всему, имеет отношение к слитым ранее скриншотам и арту. Сообщается, что это проект в стиле P.T. под кодовым названием Sakura — его выпустят в цифре, чтобы заинтересовать пользователей в грядущих крупных играх.

Что касается небольшой эпизодической игры, то она будет состоять из «коротких историй». Два источника в разговоре с VGC упомянули Annapurna Interactive, известной по Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds и Telling Lies — издательство могло принимать участие в создании вышеупомянутой эпизодической игры.

Напомним, ранее появилась информация, что по франшизе создаются «три с половиной проекта» — «технически игр четыре, хотя на самом деле три». Если верить сообщению VGC, то «половиной проекта» как раз может быть игра-тизер Sakura.

Ещё один инсайдер ранее рассказал, что создатели Layers of Fear и Observer трудятся над ремейком Silent Hill 2, который станет временным эксклюзивом PlayStation — в нём будут переработанные головоломки и новые концовки.

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