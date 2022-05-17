Появились новые слухи про Silent Hill

По данным VGC, одними из проектов по Silent Hill, над которыми работает Konami, стали бесплатная игра-тизер и небольшая эпизодическая игра.

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Игра-тизер, судя по всему, имеет отношение к слитым ранее скриншотам и арту. Сообщается, что это проект в стиле P.T. под кодовым названием Sakura — его выпустят в цифре, чтобы заинтересовать пользователей в грядущих крупных играх.

Что касается небольшой эпизодической игры, то она будет состоять из «коротких историй». Два источника в разговоре с VGC упомянули Annapurna Interactive, известной по Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds и Telling Lies — издательство могло принимать участие в создании вышеупомянутой эпизодической игры.

Напомним, ранее появилась информация, что по франшизе создаются «три с половиной проекта» — «технически игр четыре, хотя на самом деле три». Если верить сообщению VGC, то «половиной проекта» как раз может быть игра-тизер Sakura.