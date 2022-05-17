Назван новый персонаж Genshin Impact

Студия miHoYo (HoYoverse) представила нового персонажа Genshin Impact — им стал молодой детектив по имени Сиканоин Хэйдзо.
«Досин Сиканоин обладает замечательным умом и проницательностью. Пусть он непредсказуем и порою несносен, нельзя не признать, что он талантлив. Комиссии Тэнрё невероятно повезло, что в её рядах есть такой человек».
Хэйдзо является лучшим детективом в комиссии Тэнрё. Про него можно сказать, что он свободолюбивый и необузданный юноша, который при этом демонстрирует свою весёлую и бойкую сторону.
Он также может похвастаться богатым воображением, живым умом, безупречной логикой и невероятной интуицией. Его элемент — Анемо, а созвездие — Малый Олень.