Назван новый персонаж Genshin Impact

Студия miHoYo (HoYoverse) представила нового персонажа Genshin Impact — им стал молодой детектив по имени Сиканоин Хэйдзо.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Досин Сиканоин обладает замечательным умом и проницательностью. Пусть он непредсказуем и порою несносен, нельзя не признать, что он талантлив. Комиссии Тэнрё невероятно повезло, что в её рядах есть такой человек».

Хэйдзо является лучшим детективом в комиссии Тэнрё. Про него можно сказать, что он свободолюбивый и необузданный юноша, который при этом демонстрирует свою весёлую и бойкую сторону.