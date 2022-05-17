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1 час назад

Архипелаг Систрес в сюжетном трейлере MMORPG The Elder Scrolls Online

MMO13иещё 1

Разработчики MMORPG The Elder Scrolls Online опубликовали новый сюжетный трейлер, посвященный архипелагу Систрес. Данная локация появится в игре вместе с выходом следующего крупного расширения под названием «Высокий остров» (High Isle).

Архипелаг Систрес в сюжетном трейлере MMORPG The Elder Scrolls Online
Фото: SteamSteam

Согласно сюжету, благородные бретонские дома архипелага Систрес веками вместе контролировали острова и противостояли любой угрозе. Однако идиллия была разрушена после того, как между этими домами возник конфликт. В представленном ролике игроки могут узнать больше об этом месте, прежде чем отправятся туда самостоятельно.

Релиз расширения «Высокий остров» для The Elder Scrolls Online состоится 6 июня на ПК/Mac и Google Stadia, а также 21 июня на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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