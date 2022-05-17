Архипелаг Систрес в сюжетном трейлере MMORPG The Elder Scrolls Online

Согласно сюжету, благородные бретонские дома архипелага Систрес веками вместе контролировали острова и противостояли любой угрозе. Однако идиллия была разрушена после того, как между этими домами возник конфликт. В представленном ролике игроки могут узнать больше об этом месте, прежде чем отправятся туда самостоятельно.