Fall Guys можно будет бесплатно скачать на ПК

16 мая известный инсайдер HYPEX сообщил, что Fall Guys действительно можно будет бесплатно скачать на ПК 21 июня. Авторы приняли такое решение и будут зарабатывать с проекта с помощью сезонных абонементов.

Сообщается, что в этот же день состоится релиз тайтла на Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. 21 июня проект появится в Epic Games Store. В данный момент Fall Guys доступна на PlayStation и ПК, однако только через Steam. Также стало известно, что разработчики уже трудятся над редактором карт и планируют будущие коллаборации с различными франшизами.