Раскрыты проблемы разработки ремейка «Принца Персии: Пески времени»

В СМИ раскрыли причины смены команды разработчиков ремейка «Принца Персии: Пески времени», о которой стало известно пару недель назад.
Над проектом изначально трудилась Ubisoft India, но после череды переносов руководство разработкой перешло к Ubisoft Montreal. Тогда деталей решения не огласили, однако сейчас анонимные источники поведали о проблемах, с которыми столкнулась первая команда авторов:
Согласно источникам, часть проблем была связана с амбициями главы Ubisoft India Пьера-Сильвена Жире, который управлял подразделением на тот момент. Он хотел превратить Индию в один из центров разработки AAA-игр, а ремейк был лишь одним из шагов в этом направлении.
Жире хотел заключить соглашения с Индийским институтом технологий, школой цифрового дизайна Ecole Intuit Lab и так далее. Это должно было бы помочь в достижении его целей, но в итоге отсутствие опыта привело к плачевным результатам.
Сейчас студии Ubisoft India, похоже, снова перевели в режим поддержки контроля качества и подобных вопросов, а о шансах на разработку собственных проектов больше не идёт речи. Кроме того, команды потеряли многих талантливых представителей, которые предпочли покинуть их после всей этой истории.