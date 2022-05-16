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53 минуты назад

СМИ рассказали о проблемах разработки ремейка «Принца Персии: Пески времени»

Игромания.ру

В СМИ раскрыли причины смены команды разработчиков ремейка «Принца Персии: Пески времени», о которой стало известно пару недель назад.

Раскрыты проблемы разработки ремейка «Принца Персии: Пески времени»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Над проектом изначально трудилась Ubisoft India, но после череды переносов руководство разработкой перешло к Ubisoft Montreal. Тогда деталей решения не огласили, однако сейчас анонимные источники поведали о проблемах, с которыми столкнулась первая команда авторов:

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  • поддержка ремейка со стороны Ubisoft практически отсутствовала;
  • команде не предоставили документы, связанные с дизайном оригинала, из-за чего авторам пришлось создавать новинку практически «с нуля»;
  • движок Anvil, использовавшийся для Assassin’s Creed Origins — создателей заставили модицифировать анимации Байека под Принца, отличающегося телосложением, что и привело к различным недостаткам. Именно из-за этого в первой демонстрации ремейка были странные анимации;
  • у геймдиректора «Принца» не было опыта в разработке — позже его перевели в команду Riders Republic, а игру перепоручили сторонним авторам из Electric Square;
  • роследнее в том числе произошло из-за критики игроков после демонстрации ремейка, а команда Electric Square просто должна была довести проект до конца — но ей не удалось сделать этого в поставленные Ubisoft сроки. И в результате «Принца» отдали Ubisoft Montreal.

Согласно источникам, часть проблем была связана с амбициями главы Ubisoft India Пьера-Сильвена Жире, который управлял подразделением на тот момент. Он хотел превратить Индию в один из центров разработки AAA-игр, а ремейк был лишь одним из шагов в этом направлении.

Жире хотел заключить соглашения с Индийским институтом технологий, школой цифрового дизайна Ecole Intuit Lab и так далее. Это должно было бы помочь в достижении его целей, но в итоге отсутствие опыта привело к плачевным результатам.

Сейчас студии Ubisoft India, похоже, снова перевели в режим поддержки контроля качества и подобных вопросов, а о шансах на разработку собственных проектов больше не идёт речи. Кроме того, команды потеряли многих талантливых представителей, которые предпочли покинуть их после всей этой истории.

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