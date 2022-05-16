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39 минут назад

Энтузиаст представил демейк Portal для Nintendo 64

CyberSport.ru

В сети появилась демонстрация демейка Portal для консоли Nintendo 64. Роликом поделился разработчик Джеймс Ламберт на YouTube.

Энтузиаст представил демейк Portal для Nintendo 64
Фото: CyberSportCyberSport

Видео демонстрирует работающую систему порталов на консоли 1996 года. При этом разработчику удалось сделать технологию, отображающую несколько слоев рендеринга вплоть до шести без потери производительности. По словам Ламберта, ему пришлось пойти на определенные ухищрения для сохранения производительности тайтла. Девелопер предоставил ссылку на код демейка на GitHub, где любой желающий может изучить работу.

Ранее разработчики демейка Bloodborne в стиле PSOne опубликовали рабочий билд, доступный всем желающим. После этого команда занялась разработкой шуточной картинг-игры по франшизе FromSoftware. В марте девелоперы представили ролик с первой трассой.

Игры,Джеймс Ламберт,
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