Энтузиаст представил демейк Portal для Nintendo 64

Видео демонстрирует работающую систему порталов на консоли 1996 года. При этом разработчику удалось сделать технологию, отображающую несколько слоев рендеринга вплоть до шести без потери производительности. По словам Ламберта, ему пришлось пойти на определенные ухищрения для сохранения производительности тайтла. Девелопер предоставил ссылку на код демейка на GitHub, где любой желающий может изучить работу.