Ремейку Silent Hill 2 назначили разработчика

На прошлой неделе один из проверенных инсайдеров представил кадры из проектов, которые, согласно его данным, связаны с разработкой Silent Hill. После этого другие информаторы высказались об утечке, в том числе NateTheHate2, который прямо упомянул компанию Bloober Team.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Инсайдер Джефф Грабб, до которого также доходили слухи о разработке ремейка хоррора Silent Hill 2, тоже поддержал эти сведения.

Уже в начале нынешнего года можно были разговоры о том, что польская студия сосредоточится на проекте Silent Hill. После этого разработчики подтвердили, что работают над серией ужасов с «очень известным издателем», а ещё чуть позже официально сообщили о «стратегическом партнерстве» с Konami, однако анонса совместно создаваемого проекта так и не случилось.

Помимо этого, проект может оказаться временно эксклюзивным для консоли PlayStation. Это обещает быть интересным, так как такое участие Sony в возвращении франшизы наверняка пользователи PlayStation воспримут на ура.