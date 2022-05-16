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1 час назад

Польская студия Bloober Team занимается разработкой ремейка Silent Hill 2

FBM.ruиещё 1

На прошлой неделе один из проверенных инсайдеров представил кадры из проектов, которые, согласно его данным, связаны с разработкой Silent Hill. После этого другие информаторы высказались об утечке, в том числе NateTheHate2, который прямо упомянул компанию Bloober Team.

Ремейку Silent Hill 2 назначили разработчика
Фото: FBM.ruFBM.ru

Инсайдер Джефф Грабб, до которого также доходили слухи о разработке ремейка хоррора Silent Hill 2, тоже поддержал эти сведения.

Уже в начале нынешнего года можно были разговоры о том, что польская студия сосредоточится на проекте Silent Hill. После этого разработчики подтвердили, что работают над серией ужасов с «очень известным издателем», а ещё чуть позже официально сообщили о «стратегическом партнерстве» с Konami, однако анонса совместно создаваемого проекта так и не случилось.

Помимо этого, проект может оказаться временно эксклюзивным для консоли PlayStation. Это обещает быть интересным, так как такое участие Sony в возвращении франшизы наверняка пользователи PlayStation воспримут на ура.

Если данные подтвердят, то можно ожидать много произведений из серии Silent Hill в дальнейшем. Судя по всему это будут не только обычные ремастеры, но и полноценные обновления. У Bloober Team имеется достаточный опыт, чтобы предложить достойный итоговый результат.

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