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1 час назад

У 2K Sports пока нет планов по созданию FIFA 24

Чемпионат.com

10 мая Electronic Arts представила новое название для своей серии футбольных симуляторов — EA Sports FC. Оно вступит в силу летом 2023 года, тогда как этой осенью выйдет FIFA 23. Новость прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что «настоящей и подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA». Таким образом организация подтвердила, что игровой бренд продолжит развивать другая компания.

2K Sports заинтересована в FIFA 24
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На создание футбольного симулятора практически с нуля необходимо множество ресурсов и сильная команда разработчиков. По мнению многих аналитиков, взяться за это нелёгкое дело может издательство Take-Two, в которое входит 2K Games — авторы баскетбольной франшизы NBA 2K. В разговоре с инвесторами глава компании Штраус Зельник заявил, что определённо заинтересован в бренде FIFA, однако в данный момент ему нечего сказать на эту тему.

Мы определённо заинтересованы в расширении наших возможностей в спортивных симуляторах, а у FIFA отличный бренд и невероятное влияние, но в данный момент говорить о каких-то планах нечего.

До выхода FIFA 24 приблизительно полтора года, так что к осени следующего года у Зельника наверняка будет более внятная позиция на тему футбольных симуляторов. А пока — ждём FIFA 23, которая обещает быть самой большой FIFA в истории.

Игры,Джанни Инфантино,
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