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1 час назад

Глава Ice-Pick Lodge обещает значительные изменения у Бакалавра в Pathologic&nbsp;2

Игромания.ру

Глава студии Ice-Pick Lodge Николай Дыбовский на этой неделе во время беседы о русском геймдеве, эволюции человека, ценностях игроков и многом другом рассказал в том числе и о ремейке «Мора». Точнее, о готовящемся сценарии Бакалавра и отношении к ремейкам в целом.

Дыбовский рассказал о ремейке "Мор 2"
Фото: Игромания.руИгромания.ру

И да, отношение разработчика к подобным проектам сейчас далеко не из лучших. Дыбовский называет ремейки «злом», добавляя: «Я официально готов как с кафедры это заявить: не надо делать ремейки».

Что же касается Бакалавра, Дыбовский отмечает, что разработка идёт долго, потому что команде пришлось радикально его переосмыслить, чтобы сценарий ощущался «совсем новой игрой». Это предполагает как обновление геймплея, который будет «вообще другим», так и иной подход к раскрытию уже знакомых персонажей.

«В общем, это будет совсем другая история, которую, наверное, никто из вас не ждёт. И он [сценарий Бакалавра] для всех будет сюрпризом».

Впрочем, несмотря на все нововведения, разработчики будут уважительно и бережно относиться ко вселенной и первоисточнику. Когда же именно выйдет сценарий Бакалавра, Дыбовский не сообщает, ограничиваясь словом «скоро».

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