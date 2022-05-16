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1 час назад

Источники: Gears of War получит сборник в духе Halo: The Master Chief Collection

Чемпионат.comиещё 2

Журналист Ник Бейкер в очередном выпуске подкаста XboxEra сообщил, что Microsoft работает над сборником серии Gears of War в стиле Halo: The Master Chief Collection. Его могут выпустить уже в этом году.

Gears of War переиздадут
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Бейкера, сборник получит такую же переработку, как и Master Chief Collection. В играх серии Gears of War должны улучшить графику и звук, а также переработать ролики и добавить эксклюзивные материалы.

По информации издания VGC, студия The Coalition, которая работает над Gears of War, находится на ранней стадии разработки следующей части. Пока неясно, будет ли это спин-офф или Gears 6. Последняя находилась в масштабной утечке NVIDIA, откуда многое подтвердилось.

Если информация правдива, коллекцию могут представить на конференции Xbox и Bethesda 12 июня. Gears 5, последняя часть серии, вышла в 2019 году, а в 2020-м появился спин-офф Gears Tactics в жанре пошаговой стратегии.

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