Разработчики бесплатной Albion Online рассказали об изменениях

Создатели MMORPG Albion Online начали публиковать больше подробностей о грядущем расширении «В пекло», которое было анонсировано 6 мая.

Фото: MMO13 MMO13

Дополнение в начале будет включать улучшения огненных, священных, проклятых и древесных посохов. Однако позже дополнительные изменят еще мистические и морозные. Все они перейдут на «совершенно новый уровень», с целью добавить ощущения более могущественного оружия.

В большинстве случаев изменят баланс, звуки, анимации и визуальную составляющую, однако в некоторых ситуациях изменениям подвергнутся и заклинания. К примеру, Огненная глыба у огненных посохов преобразуется в заряжаемый спелл, Шипы у древесных посохов переработают в наземное заклинание, добавятся свежие навыки для Q-слота почти для всех волшебных орудий. Более подробные сведения об улучшениях вы можете найти в статье.