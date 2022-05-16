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34 минуты назад

Разработчики Albion Online рассказали об изменениях магических посохов в дополнении «В пекло»

MMO13

Создатели MMORPG Albion Online начали публиковать больше подробностей о грядущем расширении «В пекло», которое было анонсировано 6 мая.

Разработчики бесплатной Albion Online рассказали об изменениях
Фото: MMO13MMO13

Дополнение в начале будет включать улучшения огненных, священных, проклятых и древесных посохов. Однако позже дополнительные изменят еще мистические и морозные. Все они перейдут на «совершенно новый уровень», с целью добавить ощущения более могущественного оружия.

В большинстве случаев изменят баланс, звуки, анимации и визуальную составляющую, однако в некоторых ситуациях изменениям подвергнутся и заклинания. К примеру, Огненная глыба у огненных посохов преобразуется в заряжаемый спелл, Шипы у древесных посохов переработают в наземное заклинание, добавятся свежие навыки для Q-слота почти для всех волшебных орудий. Более подробные сведения об улучшениях вы можете найти в статье.

Напомним, что дата выхода масштабного обновления «В пекло» пока не объявлена и оно ожидается ближе к окончанию 16 сезона.

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