Square Enix назвала условие покупки западных студий

Не успев продать свои крупнейшие западные студии, Square Enix объявила, что планирует покупать и учреждать новые компании в США и Европе — но только если их видение будет совпадать с интересами штаб-квартиры в Токио.

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То есть они должны быть заинтересованы в блокчейне, облаке и искусственном интеллекте.

Вдобавок издатель заинтересован ускорить производственный цикл и выпускать побольше новых брендов.