Square Enix назвала условие покупки западных студий

В начале мая Square Enix неожиданно объявила о продаже трёх своих студий — Crystal Dynamics (Tomb Raider), Eidos Montreal (Deus Ex) и Square Enix Montreal (Tomb Raider GO, Hitman GO, Deus Ex GO). Их всего за $ 300 млн приобрёл конгломерат Embracer Group. Сделку планируют закрыть к сентябрю, после чего новый владелец наверняка поделится своими планами на компании.