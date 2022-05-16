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1 час назад

Square Enix будет покупать студии на Западе, если им интересен блокчейн или облако

Чемпионат.comиещё 1

Не успев продать свои крупнейшие западные студии, Square Enix объявила, что планирует покупать и учреждать новые компании в США и Европе — но только если их видение будет совпадать с интересами штаб-квартиры в Токио.

Square Enix назвала условие покупки западных студий
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

То есть они должны быть заинтересованы в блокчейне, облаке и искусственном интеллекте.

Вдобавок издатель заинтересован ускорить производственный цикл и выпускать побольше новых брендов.

В начале мая Square Enix неожиданно объявила о продаже трёх своих студий — Crystal Dynamics (Tomb Raider), Eidos Montreal (Deus Ex) и Square Enix Montreal (Tomb Raider GO, Hitman GO, Deus Ex GO). Их всего за $ 300 млн приобрёл конгломерат Embracer Group. Сделку планируют закрыть к сентябрю, после чего новый владелец наверняка поделится своими планами на компании.

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