Утекли первые подробности новой Arma 4

Во вторник, 17 мая, студия Bohemia планирует представить новую ArmA, однако детали неанонсированного шутера утекли заранее. Точнее, сразу двух шутеров: разработчики ожидаемо планируют ArmA 4, однако в ближайшем будущем выйдет ArmA Reforger.

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Это будет что-то вроде экспериментального релиза, где планируют пробовать различные идеи и аспекты для полноценной четвёртой части. Представленный не так давно движок Enfusion также дебютирует именно тут.

Местом действия станет военная симуляция в антураже холодной войны 80-х годов прошлого века на выдуманном среднеатлантическом острове Эверон площадью 52 квадратных километра. Там игрокам предстоит пройти по карьерной лестнице. Придётся выбирать, играть за американских или советских бойцов.