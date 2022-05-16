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1 час назад

ArmA грядёт на консоли: анонс ArmA Reforger слили раньше времени

Чемпионат.comиещё 1

Во вторник, 17 мая, студия Bohemia планирует представить новую ArmA, однако детали неанонсированного шутера утекли заранее. Точнее, сразу двух шутеров: разработчики ожидаемо планируют ArmA 4, однако в ближайшем будущем выйдет ArmA Reforger.

Утекли первые подробности новой Arma 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это будет что-то вроде экспериментального релиза, где планируют пробовать различные идеи и аспекты для полноценной четвёртой части. Представленный не так давно движок Enfusion также дебютирует именно тут.

Местом действия станет военная симуляция в антураже холодной войны 80-х годов прошлого века на выдуманном среднеатлантическом острове Эверон площадью 52 квадратных километра. Там игрокам предстоит пройти по карьерной лестнице. Придётся выбирать, играть за американских или советских бойцов.

Среди особенностей активно отмечается полная поддержка модификаций, причём не только на ПК, но и консолях. Релиз ArmA Reforger запланирован для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, а цена будет относительно высокой.

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