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37 минут назад

Геймер предложил добавить возможность играть в Warcraft II прямо внутри WoW — он показал, как это реализовать

CyberSport.ru

Фанат World of Warcraft представил необычную идею для будущего дополнения игры. Геймер предложил добавить возможность играть внутри MMO в другие тайтлы Blizzard. Своей задумкой пользователь поделился на reddit.

Энтузиаст рассказал, как играть в Warcraft II прямо внутри WoW
Фото: CyberSportCyberSport

Автор поста прикрепил ролик, в котором показано, как именно может быть реализована эта идея. В видео он продемонстрировал запуск Warcraft II в небольшом окне внутри самой World of Warcraft. Пользователям понравилась задумка, и они предположили, что Blizzard также могла бы добавить в MMO Hearthstone и другие тайтлы, которые были бы доступны в тавернах по всему Азероту. Геймеры отметили, что такая инновация могла бы превратить WoW в настоящую метавселенную.

Ранее Blizzard анонсировала Warcraft Arclight Rumble — стратегию для устройств с системами iOS и Android, в которой игрокам предстоит защищать свои строения. В игре будет несколько режимов, а также возможность коллекционировать героев и улучшать их с помощью талантов.

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