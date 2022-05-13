Энтузиаст рассказал, как играть в Warcraft II прямо внутри WoW

Автор поста прикрепил ролик, в котором показано, как именно может быть реализована эта идея. В видео он продемонстрировал запуск Warcraft II в небольшом окне внутри самой World of Warcraft. Пользователям понравилась задумка, и они предположили, что Blizzard также могла бы добавить в MMO Hearthstone и другие тайтлы, которые были бы доступны в тавернах по всему Азероту. Геймеры отметили, что такая инновация могла бы превратить WoW в настоящую метавселенную.