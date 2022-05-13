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1 час назад

Создатель Stardew Valley до сих пор не может поверить в более чем 20 млн проданных копий

Игромания.ру

Недавно на официальном сайте Stardew Valley обновилась информация о количестве проданных копий. По состоянию на март 2022 года в мире было реализовано более 20 млн экземпляров, 13 из которых выпали на долю PC.

Создатель Stardew Valley до сих пор в недоумении
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Издание PC Gamer обратилось за комментарием к создателю Эрику Барону, который, по его собственным словам, до сих пор не может поверить в такой успех. Напомним, что в сентябре прошлого года тираж фермерского симулятора превысил отметку в 15 млн — получается, что ещё пять с лишним млн игра «нарастила» чуть больше, чем за полгода? Не совсем так.

Как пояснил Барон, показатель в 15 млн был занижен из-за неточной информации, которой располагал разработчик. Впрочем, Stardew Valley всё равно продается замечательно и, по заверениям создателя — лучше, чем когда-либо. Барон полагает, что причина нескончаемой популярности — пресловутое «сарафанное радио».

Напомним, что сейчас создатель Stardew Valley работает над новым проектом — Haunted Chocolatier. Также он не считает своё прошлое творение завершённым, но вместе с тем не имеет чёткого представления о том, как следует дальше развивать игру.

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