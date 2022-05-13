Утечка: скриншоты новой Silent Hill

Dusk Golem, в своё время раскрывший информацию о Resident Evil Village ещё до анонса, опубликовал скриншоты и концепт-арт новой Silent Hill. По словам инсайдера, он располагает большим количеством информации, которой пока не делится, однако эти данные он получил от нового, но внушающего доверие источника.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Касаемо игры — известно, что в ней будет фигурировать героини по имени Аниты и Майи, а также SMS. Также Dusk Golem отметил, что материалы относятся к версии, датированной позапрошлым годом, поэтому сейчас многое с тех пор могло измениться. Ну и, что называется, на сладкое — в разработке находятся несколько игр серии.

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру