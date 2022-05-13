В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
3 часа назад

Утечка: известный инсайдер слил скриншоты и арт из новой Silent Hill

Игромания.руиещё 2

Dusk Golem, в своё время раскрывший информацию о Resident Evil Village ещё до анонса, опубликовал скриншоты и концепт-арт новой Silent Hill. По словам инсайдера, он располагает большим количеством информации, которой пока не делится, однако эти данные он получил от нового, но внушающего доверие источника.

Утечка: скриншоты новой Silent Hill
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Касаемо игры — известно, что в ней будет фигурировать героини по имени Аниты и Майи, а также SMS. Также Dusk Golem отметил, что материалы относятся к версии, датированной позапрошлым годом, поэтому сейчас многое с тех пор могло измениться. Ну и, что называется, на сладкое — в разработке находятся несколько игр серии.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

Примечательно, что инсайдеру вскоре пришлось удалить опубликованные материалы из-за DMCA-страйк, что как бы намекает на подлинность изображений. Слухи о том, что новые части легендарной франшизы находятся в разработке, имели место в прошлом году как минимум дважды.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители