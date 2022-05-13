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3 часа назад

Ubisoft выпустила мобильный баттл-рояль Wild Arena Survivors

MMO13

Компания Ubisoft Entertainment объявила о запуске новой мобильной игры в жанре «Королевская битва» под названием Wild Arena Survivors. На данный момент проект доступен только в Канаде для устройств под управлением Android. В будущем планируется глобальный релиз, в том числе на iOS.

Ubisoft выпустила бесплатный баттл-рояль
Фото: MMO13MMO13

В Wild Arena Survivors вы выбираете одного из нескольких персонажей и отправляетесь на остров, на котором криминальный безумец-миллиардер устроил шоу на выживание. Он пообещал победителю перемены в жизни, поэтому многие искатели острых ощущений со всего мира решили поучаствовать. Игра предлагает короткие матчи на 10 минут, рассчитанных на 40 игроков.

Если вы готовы к высокому пингу, то можете скачать APK-файл на Android через TapTap, чтобы поиграть в Wild Arena Survivors сейчас.

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