Ubisoft выпустила бесплатный баттл-рояль

Компания Ubisoft Entertainment объявила о запуске новой мобильной игры в жанре «Королевская битва» под названием Wild Arena Survivors. На данный момент проект доступен только в Канаде для устройств под управлением Android. В будущем планируется глобальный релиз, в том числе на iOS.

Фото: MMO13 MMO13

В Wild Arena Survivors вы выбираете одного из нескольких персонажей и отправляетесь на остров, на котором криминальный безумец-миллиардер устроил шоу на выживание. Он пообещал победителю перемены в жизни, поэтому многие искатели острых ощущений со всего мира решили поучаствовать. Игра предлагает короткие матчи на 10 минут, рассчитанных на 40 игроков.