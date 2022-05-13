Rainbow Six Extraction получила ядовитый режим

Сегодня в Tom Clancy's Rainbow Six Extraction стал доступен новый ограниченный по времени режим Nightmare Fog — до 2 июня.

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В нём игрокам предстоит пробраться сквозь опасный туман, чтобы уничтожить ядовитое дерево. При этом оперативникам придётся контролировать свой уровень нейротоксина. Также в Nightmare Fog ожидаются новые враги, REACT, уникальные награды и многое другое.

Кроме этого, Tom Clancy's Rainbow Six Siege получила небольшой тизер, посвящённый отряду Wolfguard. Это «гуманитарное военное подразделение, известное своим сострадательным и осторожным подходом» к выполнению операций.