Blizzard рассказала, как будет праздновать юбилей Diablo III

Совсем скоро отметит своё десятилетие ролевой боевик Diablo III, пока что самая свежая часть культовой серии. Игра вышла 15 мая 2012 года, и компания Blizzard сообщила о некоторых способах отметить значительный юбилей, заодно объявив, что с игрой успело познакомиться более 65 миллионов человек со всего мира.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В 26-м сезоне разработчики добавили в игру новое испытание, Вторящий кошмар. В нём игроки, сумевшие добыть необходимый для доступа предмет, сражаются с бесконечными волнами монстров, стараясь выжить как можно дольше.

Эта схватка пришлась по душе игрокам, и разработчики объявили, что испытание останется в игре на постоянной основе и режим будут развивать и обновлять.

В честь юбилея игрокам выдадут двойные награды за выполнение поручений. Акция продлится до конца 26 сезона и позволит получить больше легендарных предметов и сокровищ хорадримов.

Для этого предстоит выполнить все пять поручений. А заодно по всему Санктуарию будут встречаться могучие противники, за победу над которыми выдадут награды.