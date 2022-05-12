Dying Light 2 опять столкнулась с задержками

Авторы Dying Light 2 из студии Techland объявили, что первое сюжетное DLC для зомби-экшена не выйдет в назначенный срок. Разработчики перенесли его с июня на сентябрь 2022 года.

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По словам Techland, ей понадобилось больше времени на разработку, поэтому и было принято такое решение. Авторы надеются на понимание и поддержку аудитории. В дорожную карту Dying Light 2 также внесли некоторые изменения.

Вместо сюжетного дополнения в июне выйдет глава In the Footsteps of a Nightrunner. Она добавит новые задания, различные активности, награды и многое другое.