Cтример поставил невероятный рекорд в Assassin’s Creed

Стример Хайете Бахадори завершил своё прохождение основных частей Assassin’s Creed, которые он завершил без получения урона.
Речь идёт о 12 проектах, начиная с самой первой части серии и заканчивая Assassin’s Creed Valhalla, причём пользователь проходил их на самой высокой сложности. Последний проект франшизы он одолел в середине апреля, разделив своё путешествие на два видео.
Бахадори начал подобные легендарные прохождения на пике пандемии коронавируса, а первой игрой, которую он покорил подобным образом, стала Star Wars: Jedi Fallen Order. Прохождение «Ассассинов» же стартовало в октябре прошлого года.
Стример изначально поставил для себя несколько тяжёлых условий — уровень здоровья не должен опускаться ниже 100% до финальных титров, а все игровые задачи тоже нужно было выполнить. При этом перезагружаться или начинать игру заново было нельзя.
Если ему не удавалось достичь цели, он начинал своё прохождение заново. В процессе игрок старался разработать различные стратегические подходы, чтобы минимизировать всевозможные риски. Учитывая подобные тренировки, на прохождение некоторых частей Assassin’s Creed ушло около 100 часов.
Впрочем, на фоне остальных проектов выделились Black Flag и «Вальгалла» — на первую он потратил 250 часов, тогда как вторая отняла целых 800 часов. Опять же, речь идёт о прохождении с учётом подготовки, так как финальный результат оказался значительно короче. В общей сложности на прохождение 12 игр у стримера ушло 9 месяцев. По его мнению, кстати, лучший стелс оказался у Unity, а боевая система — у «Вальгаллы». Больше всего перезапусков потребовала Syndicate, поскольку в ней оказалось много багов, нарушающих прохождение.