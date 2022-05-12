Cтример поставил невероятный рекорд в Assassin’s Creed

Стример Хайете Бахадори завершил своё прохождение основных частей Assassin’s Creed, которые он завершил без получения урона.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Речь идёт о 12 проектах, начиная с самой первой части серии и заканчивая Assassin’s Creed Valhalla, причём пользователь проходил их на самой высокой сложности. Последний проект франшизы он одолел в середине апреля, разделив своё путешествие на два видео.

Бахадори начал подобные легендарные прохождения на пике пандемии коронавируса, а первой игрой, которую он покорил подобным образом, стала Star Wars: Jedi Fallen Order. Прохождение «Ассассинов» же стартовало в октябре прошлого года.

Стример изначально поставил для себя несколько тяжёлых условий — уровень здоровья не должен опускаться ниже 100% до финальных титров, а все игровые задачи тоже нужно было выполнить. При этом перезагружаться или начинать игру заново было нельзя.

Если ему не удавалось достичь цели, он начинал своё прохождение заново. В процессе игрок старался разработать различные стратегические подходы, чтобы минимизировать всевозможные риски. Учитывая подобные тренировки, на прохождение некоторых частей Assassin’s Creed ушло около 100 часов.