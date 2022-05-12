Nintendo рассказала о новом поколении консолей

Nintendo хочет обеспечить «плавный переход» на консоли нового поколения

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Nintendo по-прежнему отказывается комментировать давно гуляющие слухи об улучшенной версии Switch, однако всё же высказалась на тему наследника, хоть и довольно размыто.

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По словам президента компании Сюнтаро Фурукавы, основной проблемой является сохранение пользовательской базы. Он провёл параллель с невероятно успешными DS (154 млн проданных консолей) и Wii (101,6 млн) и их наследницами. Но если 3DS разошлась в количестве 75 млн экземпляров, то Wii U, как известно, потерпела оглушительное фиаско со своими 13,5 млн.

При этом компания довольно резко переключались на новые платформы, оставив предшественниц практически без игр, что также было не лучшим образом расценено аудиторией. Поэтому в случае со Switch Nintendo очень опасается наступить на те же грабли.

«У нас по-прежнему запланирован выпуск большого количества игр даже по прошествии пяти лет с момента выпуска Switch. Это связано с тем, что запуск консоли прошёл гладко, и мы решили сосредоточить все ресурсы на создании проектов для одной платформы. Однако вопрос о том, сможем ли мы плавно перейти с Nintendo Switch на следующее поколение консолей, вызывает у нас серьёзную озабоченность».

«Чтобы снизить этот риск, мы сосредоточились на построении долгосрочных отношений с нашими клиентами. Мы продолжим выпуск нового программного обеспечения для Nintendo Switch, но вместе с тем будем предоставлять услуги, где используются учётные записи Nintendo и другая интеллектуальная собственность, не связанная с игровым программным обеспечением». Сюнтаро Фурукава

Можно предположить, что новая платформа будет в разы мощнее Switch, и компании предстоит как-то решить вопрос с обратной совместимостью, дабы не разгневать владельцев одной из самых популярных консолей в истории. Как вариант — Nintendo может пойти по пути Microsoft с её экосистемой.