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6 часов назад

Стримерша чуть не спалила себе квартиру во время эфира с готовкой

Чемпионат.comиещё 1

На днях стримерша Келли Kjanecaron Джейн проводила кукинг-стрим на Twitch, который чуть было не закончился пожаром. Во время трансляции девушка решила пожарить мясо на сковороде и не уследила за тем, что оно уже начало пережариваться. Джейн достала мясо со сковороды, но забыла выключить плиту, отчего горящее масло буквально вспыхнуло.

Стримерша почти спалила квартиру во время эфира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Стримерша пыталась потушить возгорание водой, однако огня становилось только больше. Девушка начала кричать и просить помощи у чата, однако огонь потихоньку сам сошёл на нет. Джейн отделалась небольшим ожогом руки и впредь явно будет внимательнее относиться к готовке.

Что касается её психического состояния, то ко всей ситуации девушка относится с юмором. Уже на следующий день она запустила новую трансляцию, на которой отметила свой день рождения.

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