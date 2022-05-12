Стримерша почти спалила квартиру во время эфира

На днях стримерша Келли Kjanecaron Джейн проводила кукинг-стрим на Twitch, который чуть было не закончился пожаром. Во время трансляции девушка решила пожарить мясо на сковороде и не уследила за тем, что оно уже начало пережариваться. Джейн достала мясо со сковороды, но забыла выключить плиту, отчего горящее масло буквально вспыхнуло.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Стримерша пыталась потушить возгорание водой, однако огня становилось только больше. Девушка начала кричать и просить помощи у чата, однако огонь потихоньку сам сошёл на нет. Джейн отделалась небольшим ожогом руки и впредь явно будет внимательнее относиться к готовке.