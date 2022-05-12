В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
6 часов назад

Геймер узнал о существовании теневого бана в Dota 2 — его дают тем, кто играет только в пользовательские режимы

CyberSport.ru

Поклонник Dota 2 сообщил, что получил теневой бан от разработчиков за то, что игнорировал матчмейкинг и играл только в пользовательских режимах. Из-за этой блокировки лобби, создаваемые пользователем, не видны другим геймерам. Об этом игрок рассказал на reddit.

Поклонник Dota 2 получил секретный бан
Фото: CyberSportCyberSport

По словам геймера, представители Valve подтвердили, что бан связан с отсутствием игр в матчмейкинге — алгоритм Dota 2 принимает пользователя за бота. Разработчики посоветовали игроку провести хотя бы несколько сессий в Turbo. Однако сколько именно необходимо матчей для снятия блокировки, не сообщили.

Геймер заявил, что раздосадован таким правилом Dota 2. По словам пользователя, он играет в Dota 2 c 2012 года, был на двух The International и всегда имел высокую порядочность в игре. Однако в 2017 году из-за психологических проблем терапевт посоветовал геймеру отказаться от MOBA, поэтому фанат переключился на пользовательские режимы. При этом автор поста сообщил, что оплачивает подписку Dota Plus, просто чтобы поддержать любимый тайтл. Пользователь добавил, что Valve никогда не сообщала о подобном правиле, и считает его несправедливым.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители