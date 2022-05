Поклонник Dota 2 получил секретный бан

Геймер заявил, что раздосадован таким правилом Dota 2. По словам пользователя, он играет в Dota 2 c 2012 года, был на двух The International и всегда имел высокую порядочность в игре. Однако в 2017 году из-за психологических проблем терапевт посоветовал геймеру отказаться от MOBA, поэтому фанат переключился на пользовательские режимы. При этом автор поста сообщил, что оплачивает подписку Dota Plus, просто чтобы поддержать любимый тайтл. Пользователь добавил, что Valve никогда не сообщала о подобном правиле, и считает его несправедливым.