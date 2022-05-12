Поклонник Dota 2 получил секретный бан

Поклонник Dota 2 сообщил, что получил теневой бан от разработчиков за то, что игнорировал матчмейкинг и играл только в пользовательских режимах. Из-за этой блокировки лобби, создаваемые пользователем, не видны другим геймерам. Об этом игрок рассказал на reddit.

Фото: CyberSport CyberSport

По словам геймера, представители Valve подтвердили, что бан связан с отсутствием игр в матчмейкинге — алгоритм Dota 2 принимает пользователя за бота. Разработчики посоветовали игроку провести хотя бы несколько сессий в Turbo. Однако сколько именно необходимо матчей для снятия блокировки, не сообщили.