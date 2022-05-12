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1 час назад

Стартовал закрытый альфа-тест Call of Duty: Project Aurora — мобильной Warzone

Игромания.ру

Activision анонсировала закрытый альфа-тест мобильной Call of Duty в жанре «королевской битвы» с подзаголовком Project Aurora. Судя по комментарию Тома Хендерсона, это и есть Warzone Mobile, которую компания представила в марте, попутно сообщив о найме сотрудников для разработки шутера.

Мобильная Warzone ушла на тесты
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Создатели не стали распространяться о содержании проекта под предлогом «многое может измениться по результатам теста». Доступ к нему также жёстко ограничен посредством инвайтов, однако подробности точно не заставят себя ждать — Хендерсон предложил всем опробовавшим игру писать ему, очевидно гарантируя сохранение анонимности.

Что касается открытого тестирования, то оно явно последует, но на данный момент у команды нет даже примерных сроков. Впрочем, количество участников закрытого теста может быть увеличено в ближайшее время.

Игры,Том Хендерсон,
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