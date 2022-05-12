Мобильная Warzone ушла на тесты

Activision анонсировала закрытый альфа-тест мобильной Call of Duty в жанре «королевской битвы» с подзаголовком Project Aurora. Судя по комментарию Тома Хендерсона, это и есть Warzone Mobile, которую компания представила в марте, попутно сообщив о найме сотрудников для разработки шутера.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Создатели не стали распространяться о содержании проекта под предлогом «многое может измениться по результатам теста». Доступ к нему также жёстко ограничен посредством инвайтов, однако подробности точно не заставят себя ждать — Хендерсон предложил всем опробовавшим игру писать ему, очевидно гарантируя сохранение анонимности.