Глава Ubisoft прокомментировал возможную потерю независимости

Ещё в феврале глава Ubisoft Ив Гиймо заявлял, что компания готова рассмотреть предложения о покупке. Позже в СМИ последовали публикации, в которых говорилось о том, что Ubisoft может заключить договор с частной инвестиционной фирмой.

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И теперь во время разговора инвесторами Гиймо утвердительно заявил: «У нас есть всё необходимое для того, чтобы оставаться независимыми».

Что же до публикаций в СМИ, то они, по словам главы Ubisoft, только играют на руку компании, поскольку «выставляют напоказ реальную привлекательность и ценность активов, а также потенциал для создания ценности».