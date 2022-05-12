Глава Ubisoft прокомментировал возможную потерю независимости

Ещё в феврале глава Ubisoft Ив Гиймо заявлял, что компания готова рассмотреть предложения о покупке. Позже в СМИ последовали публикации, в которых говорилось о том, что Ubisoft может заключить договор с частной инвестиционной фирмой.
И теперь во время разговора инвесторами Гиймо утвердительно заявил: «У нас есть всё необходимое для того, чтобы оставаться независимыми».
Что же до публикаций в СМИ, то они, по словам главы Ubisoft, только играют на руку компании, поскольку «выставляют напоказ реальную привлекательность и ценность активов, а также потенциал для создания ценности».
Также Гиймо прокомментировал сказанное в феврале, отметив, что сделал данное заявление исключительно из-за обязательств:«Будучи публичной компанией, по закону мы должны рассматривать любые предложения в интересах всех акционеров и наших творческих коллективов».