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8 часов назад

Обновленные видеокарты Radeon проигрывают предыдущему поколению

Мария Иванова

Согласно появившимся в Сети обзорам видеокарт Radeon RX 6750 XT и RX 6650 XT, обновленные версии графических процессоров AMD практически не отличаются от оригинальных моделей в плане производительности.

Обновленные видеокарты Radeon проигрывают предыдущему поколению
Фото: PCWorldPCWorld

Как утверждают издания PCWorld и TechPowerUp, на практике тесты выявили совсем незначительный прирост производительности. Небольшие доработки, вроде скорости памяти и повышения частоты GPU, ощущаются хорошо, но не обеспечивают значительного преимущества. Так, младшая видеокарта RX 6650 XT в целевом разрешении Full HD работает всего на 5% быстрее оригинала. RX 6750 XT в разрешении 1440р опережает базовую версию на 8%, вплотную приближаясь к показателям GeForce RTX 3070 и 3070 Ti.

В то же время, обе видеокарты продемонстрировали печальные результаты при использовании трассировки лучей — здесь новинки периодически уступают не только современным конкурентам, но и GPU прошлого поколения.

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