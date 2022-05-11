Обновленные видеокарты Radeon проигрывают предыдущему поколению

Согласно появившимся в Сети обзорам видеокарт Radeon RX 6750 XT и RX 6650 XT, обновленные версии графических процессоров AMD практически не отличаются от оригинальных моделей в плане производительности.

Как утверждают издания PCWorld и TechPowerUp, на практике тесты выявили совсем незначительный прирост производительности. Небольшие доработки, вроде скорости памяти и повышения частоты GPU, ощущаются хорошо, но не обеспечивают значительного преимущества. Так, младшая видеокарта RX 6650 XT в целевом разрешении Full HD работает всего на 5% быстрее оригинала. RX 6750 XT в разрешении 1440р опережает базовую версию на 8%, вплотную приближаясь к показателям GeForce RTX 3070 и 3070 Ti.