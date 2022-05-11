В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
39 минут назад

Twitch забанила стримерш за трансляцию в купальниках — они посчитали это несправедливым

CyberSport.ru

Стримерши SpookyUnagi и SpoopyKitt получили блокировку на Twitch после трансляций в купальниках, однако они назвали решение администрации платформы несправедливым. Об этом сообщил портал Dexerto.

Twitch не нравятся купальники
Фото: CyberSportCyberSport

SpookyUnagi и SpoopyKitt стримили в категории «Бассейны, джакузи и пляжи», где не запрещено появляться в кадре в купальниках. По их словам, тематика трансляций стримерш не менялась долгое время, и до этого администрация не трогала их каналы. SpookyUnagi заявила, что первую блокировку получила около трёх недель назад, однако она не понимает, что именно является нарушением правил платформы. По её мнению, таким образом Twitch хочет запретить трансляции в бикини, однако не может об этом прямо заявить.

23 марта модераторы Twitch заблокировали канал стримерши-трансгендера Нарциссы Narcissawright Райт из-за непреднамеренной демонстрации запрещенного контента — зрители спровоцировали девушку открыть ссылку, содержимое которой противоречило правилам платформы. После этого она написала в твиттере, что хочет «расстрелять людей в штаб-квартире Twitch и покончить с собой». Представители Twitch расценили это как угрозу и заменили бан на пожизненный, но позже сократили его до 22 дней.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители