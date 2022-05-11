Twitch не нравятся купальники

SpookyUnagi и SpoopyKitt стримили в категории «Бассейны, джакузи и пляжи», где не запрещено появляться в кадре в купальниках. По их словам, тематика трансляций стримерш не менялась долгое время, и до этого администрация не трогала их каналы. SpookyUnagi заявила, что первую блокировку получила около трёх недель назад, однако она не понимает, что именно является нарушением правил платформы. По её мнению, таким образом Twitch хочет запретить трансляции в бикини, однако не может об этом прямо заявить.