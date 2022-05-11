Twitch не нравятся купальники

Стримерши SpookyUnagi и SpoopyKitt получили блокировку на Twitch после трансляций в купальниках, однако они назвали решение администрации платформы несправедливым. Об этом сообщил портал Dexerto.
SpookyUnagi и SpoopyKitt стримили в категории «Бассейны, джакузи и пляжи», где не запрещено появляться в кадре в купальниках. По их словам, тематика трансляций стримерш не менялась долгое время, и до этого администрация не трогала их каналы. SpookyUnagi заявила, что первую блокировку получила около трёх недель назад, однако она не понимает, что именно является нарушением правил платформы. По её мнению, таким образом Twitch хочет запретить трансляции в бикини, однако не может об этом прямо заявить.
23 марта модераторы Twitch заблокировали канал стримерши-трансгендера Нарциссы Narcissawright Райт из-за непреднамеренной демонстрации запрещенного контента — зрители спровоцировали девушку открыть ссылку, содержимое которой противоречило правилам платформы. После этого она написала в твиттере, что хочет «расстрелять людей в штаб-квартире Twitch и покончить с собой». Представители Twitch расценили это как угрозу и заменили бан на пожизненный, но позже сократили его до 22 дней.