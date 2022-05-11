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1 час назад

Владельцев PS3 и PS Vita урезали в правах

Игромания.ру

У PS3 и PS Vita убрали возможность создавать аккаунты в PSN

Владельцев PS3 и PS Vita урезали в правах
Фото: Игромания.руИгромания.ру

PlayStation 3 и PlayStation Vita получили новые обновления, в которых убрали возможность создавать аккаунт в PSN с консолей.

Sony посоветовала владельцам платформ воспользоваться PC или мобильными устройствами для управления аккаунтом. Таким образом, компания отключает «систему жизнеобеспечения» консолей старого поколения. Ранее из PS Store на PS3 И PS Vita исчезла поддержка банковских карт и PayPal.

А в конце апреля Sony официально прекратила поддержку PS3 в Японии, в частности вопрос касался последней модели консоли — PlayStation 3 Super Slim. Ещё компания собиралась отключить сам PS Store для PS3 и Vita, однако отменила решение после возмущения со стороны игроков.

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