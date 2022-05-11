Владельцев PS3 и PS Vita урезали в правах

У PS3 и PS Vita убрали возможность создавать аккаунты в PSN

PlayStation 3 и PlayStation Vita получили новые обновления, в которых убрали возможность создавать аккаунт в PSN с консолей.

Sony посоветовала владельцам платформ воспользоваться PC или мобильными устройствами для управления аккаунтом. Таким образом, компания отключает «систему жизнеобеспечения» консолей старого поколения. Ранее из PS Store на PS3 И PS Vita исчезла поддержка банковских карт и PayPal.