Владельцев PS3 и PS Vita урезали в правах

У PS3 и PS Vita убрали возможность создавать аккаунты в PSN
PlayStation 3 и PlayStation Vita получили новые обновления, в которых убрали возможность создавать аккаунт в PSN с консолей.
Sony посоветовала владельцам платформ воспользоваться PC или мобильными устройствами для управления аккаунтом. Таким образом, компания отключает «систему жизнеобеспечения» консолей старого поколения. Ранее из PS Store на PS3 И PS Vita исчезла поддержка банковских карт и PayPal.
А в конце апреля Sony официально прекратила поддержку PS3 в Японии, в частности вопрос касался последней модели консоли — PlayStation 3 Super Slim. Ещё компания собиралась отключить сам PS Store для PS3 и Vita, однако отменила решение после возмущения со стороны игроков.