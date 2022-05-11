Battlefield с «нуля» или новый подход EA

Эндрю Уилсон, главный исполнительный директор EA, рассказал, что команда авторов Battlefield сейчас пересматривает принципы разработки серии.

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Студия не собирается бросать франшизу в будущем, поэтому изучает этот вопрос с учётом дальнейших долгосрочных перспектив на многие годы вперёд. Кроме того, Уилсон похвалил текущую команду авторов, уже занятых переосмыслением разработки Battlefield 2042.

Сейчас в качестве модели развития был взят принцип Винса Зампеллы из Respawn, предполагающий, что игрок должен как можно быстрее добраться до самого увлекательного контента, не тратя время на что-то лишнее. Зампелла возглавил серию в прошлом году, когда соответствующий пост покинул Оскар Габриэльсон.

Уилсон добавил, что разработчики успели выпустить тысячи обновлений, улучшающих качество шутера и его основные механики. Он признал, что работа по этому направлению ещё не окончена, но как только авторы добьются успеха на данном поприще, EA собирается заняться дальнейшим будущим Battlefield 2042.