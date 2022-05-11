Battlefield с «нуля» или новый подход EA

Эндрю Уилсон, главный исполнительный директор EA, рассказал, что команда авторов Battlefield сейчас пересматривает принципы разработки серии.
Студия не собирается бросать франшизу в будущем, поэтому изучает этот вопрос с учётом дальнейших долгосрочных перспектив на многие годы вперёд. Кроме того, Уилсон похвалил текущую команду авторов, уже занятых переосмыслением разработки Battlefield 2042.
Сейчас в качестве модели развития был взят принцип Винса Зампеллы из Respawn, предполагающий, что игрок должен как можно быстрее добраться до самого увлекательного контента, не тратя время на что-то лишнее. Зампелла возглавил серию в прошлом году, когда соответствующий пост покинул Оскар Габриэльсон.
Уилсон добавил, что разработчики успели выпустить тысячи обновлений, улучшающих качество шутера и его основные механики. Он признал, что работа по этому направлению ещё не окончена, но как только авторы добьются успеха на данном поприще, EA собирается заняться дальнейшим будущим Battlefield 2042.
Ещё стало известно, что релиз Battlefield Mobile может состояться в конце 2022 года или в начале 2023-го. А пока что в конце текущего месяца у проекта пройдут новые тесты.