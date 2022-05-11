PS Plus не собирается радовать игроков

По словам Тотоки, позиция Sony в данном случае осталась прежней. Он заявил, что выпуск блокбастеров компании в подписке приведёт к снижению инвестиций на их разработку и ухудшению качества игр. Ранее об этом же говорил и президент PlayStation Джим Райан. Однако он не исключил того, что ситуация может измениться.