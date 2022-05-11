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1 час назад

Sony не планирует выпускать эксклюзивы PlayStation по подписке PS Plus

Чемпионат.comиещё 2

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки прокомментировал возможность выпуска эксклюзивов PlayStation по подписке PS Plus. Подобную стратегию прямо сейчас использует Microsoft — проекты компании сразу же попадают в подписку Xbox Game Pass.

PS Plus не собирается радовать игроков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Тотоки, позиция Sony в данном случае осталась прежней. Он заявил, что выпуск блокбастеров компании в подписке приведёт к снижению инвестиций на их разработку и ухудшению качества игр. Ранее об этом же говорил и президент PlayStation Джим Райан. Однако он не исключил того, что ситуация может измениться.

Таким образом, пользователям PlayStation не стоит ожидать появления в новом PS Plus игр вроде God of War Ragnarok или Spider-Man 2. Напомним, новый сервис запустится 22 июня. По данным наших источников, самая дорогая подписка будет стоить 6049 рублей.

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