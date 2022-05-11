Capcom считает миллионы

Capcom поделилась результами минувшего финансового года — подобно Bandai Namco, для компании он прошёл более чем успешно.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В частности, выручка и операционная прибыль выросли на 15,5% и 24,0%, составив $844,9 млн и $329,4 млн соответственно. К тому же Capcom уже пятый год подряд продолжает увеличивать показатель чистых продаж.

Что касается конкретных проектов, то Resident Evil Village по состоянию на конец марта 2022 года разошлась тиражом 6,1 млн копий, а Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin достигла отметки в 1,5 млн реализованных копий.