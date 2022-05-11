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16 минут назад

Capcom считает миллионы

Игромания.ру

Capcom поделилась результами минувшего финансового года — подобно Bandai Namco, для компании он прошёл более чем успешно.

Capcom считает миллионы
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В частности, выручка и операционная прибыль выросли на 15,5% и 24,0%, составив $844,9 млн и $329,4 млн соответственно. К тому же Capcom уже пятый год подряд продолжает увеличивать показатель чистых продаж.

Что касается конкретных проектов, то Resident Evil Village по состоянию на конец марта 2022 года разошлась тиражом 6,1 млн копий, а Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin достигла отметки в 1,5 млн реализованных копий.

Всего за минувший финансовый год было продано 32,6 млн копий различных игр — в прошлом году этот показатель был ниже на 2,5 млн.

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