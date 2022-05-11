Обзор игры Vampire: The Masquerade — Bloodhunt

Казалось бы, не так давно мы наблюдали настоящий бум, когда в разного рода мультиплеерных играх стали добавлять режимы в виде «Королевской битвы». Что же мы имеем теперь? Простой режим преобразовался в самый настоящий жанр и об одном таком представителе мы сегодня поговорим.

Фото: MMO13 MMO13

27 апреля состоялся полноценный релиз «Королевской битвы» в вампирском сеттинге под названием Bloodhunt, действия которой проходят в небезызвестной вселенной Vampire: The Masquerade. В данном обзоре мы расскажем о том, с какими трудностями столкнулись разработчики, обсудим плюсы и минусы, а также попытаемся понять, есть ли место для вампирского баттл-рояля среди «акул» жанра.

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Предыстория

Начать стоит с того, как именно данный проект добирался до официального релиза. Еще в 2021 году Bloodhunt проходил через множество тестов, после чего вышел бесплатно в раннем доступе. Казалось бы, что же могло пойти не так, но игра вместила в себя огромное количество проблем: игроки не могли собираться в группы, постоянные проблемы с серверами в виде дисконнектов, вылеты из игры, плохая оптимизация даже для мощных ПК и так далее.

Собрав волю в кулак, студия Sharkmob AB заявила о закрытии проекта на доработку и о выпуске его позже — в 2022 году. После такого решения у игрового комьюнити появилось немало скептицизма касаемо данной игры, а кто-то даже считал, что Bloodhunt теперь не выйдет вовсе. Тем не менее, авторы провели несколько бета и стресс-тестов, после чего, 27 апреля 2022 года, на свет вышла Vampire: The Masquerade — Bloodhunt.

Геймплей

Bloodhunt — это шутер от третьего лица в жанре «Королевская битва», где игрокам предстоит не только хорошо стрелять с разного рода вооружения, но и учиться продвинутому передвижению по карте, а также использовать умения выбранных героев. Вместо привычных классов тут доступен выбор персонажей из разных вампирских кланов, о которых вы могли слышать по вселенной The Masquerade. Более подробный разбор кланов и их умений будет в следующем разделе.

MMO13

Первое, что сразу бросается при входе в игру, так это лобби в виде аутентичных залов, где вы встретите реальных игроков и NPC, с которыми можно поговорить и даже взять квест. Да, в Bloodhunt вы можете проходить квесты, изучать лор посредством дневников, в которых находится информация о кланах, различных местах, предметах и даже диалогах — такой момент будет весьма приятным дополнением для фанатов вампирской тематики.

MMO13

На момент выхода игры было доступно лишь два игровых режима: «Кровавая охота» для соло игроков, с возможностью возрождения после смерти, и классический режим «Королевская битва» для отрядов из трех человек. Буквально спустя полторы недели разработчики студии Sharkmob AB выпустили еще два режима: «Королевская битва — Пары» и рейтинговые матчи для соло игроков. Вполне вероятно, в будущем будут добавляться и другие варианты времяпрепровождения, по типу дезматчей и так далее, но на данный момент для проекта в жанре баттл-рояль, имеющегося вполне достаточно.

MMO13

Говоря о ранкеде, то геймплей там разительно отличается. Несмотря на то, что за количество устранений игрок получает дополнительные поинты, вампиры в основном сидят по уголкам и неохотно рвуться в бой даже на самом низком рейтинге. Возможно, кому-то такой расклад покажется нормальным, но для активных пользователей станет очень скучным.

MMO13

Касаемо оружия, арсенал тут весьма недурный: начиная от дробовиков, пулеметов и снайперских винтовок, заканчивая парными клинками, катаной, арбалетами и так далее. Все пушки разделяются по качеству от обычного до легендарного. Возможно, на этом моменте у вас появилась мысль о том, что если один игрок успел взять, к примеру, легендарный пистолет-пулемет, то противник с более слабым гиром проиграет схватку. Это вовсе не так! От качества снаряжения зависит лишь скорость перезарядки, дальность полета пули и боезапас в обойме, а какого-нибудь увеличения урона тут нет. С учетом того, что с одной обоймы или двух выстрелов дробовика можно запросто уничтожить противника, то побеждает именно сильнейший.

Также в Bloodhunt есть интересная система бафов, которая зовется «Резонансом крови» и делится на темпераменты: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. В зависимости от характера жертвы вы получаете эффекты, по типу увеличения урона в ближнем бою, уменьшения времени на восстановление умений, пассивное лечение и так далее. Чтобы овладеть одним из таких усилений, нужно выпить кровь из NPC, коих ходит по ночной Праге немало. К слову, на старте есть возможность собрать лишь три бафа одновременно, но выполняя казнь (диаблери) игроков или выпивая кровь у солдат Ведомства, можно расширить ячейки до 12.

MMO13

Кланы

В клане Бруха есть два архетипа, имеющие крепкое телосложение и использующие грубую силу в виде волновых ударов, способных отразить пули, ударов о землю и тому подобное.

Носферату также состоят из двух классов и являются неуловимыми героями, способными временно превращаться в прозрачное облако, устанавливать ловушки и даже использовать летучих мышей для сканирования определенной области.

Вампиры клана Тореадор — типичные кровососы из «ванильных» сериалов с милым обличием: Искуситель и Муза. Данные персонажи умеют создавать свою проекцию и телепортироваться к ней, лечить себя и своих тиммейтов, а также ослеплять противников «собственной красотой».

Вентру были добавлены только с релизом игры. Имеется лишь один архетип, который может на время создать неуязвимую оболочку, совершать рывок к противнику отключая возможность использовать способности, и пассивно замедляет скорость передвижения всех находящихся рядом. Как было сказано ранее, вместо привычных классов, персонажи в Bloodhunt делятся на четыре клана: Бруха, Носферату, Тореадор и Вентру. Каждый из них имеет свои особенности в виде пассивных и активных умений, но уже сейчас вырисовывается ощутимая мета. Давайте рассмотрим, общие черты каждого из кланов:

На данный момент, чаще всего можно встретить представителей клана Носферату и Вентру, ведь они получились действительно сильными. Чуть реже вампиров клана Тореадор и совсем редко — Бруха.

MMO13

Все архетипы имеют собственную прогрессию. Получая уровни вы можете активировать различные пассивные навыки, которые могут дать вам оружие ближнего боя со старта, увеличить скорость перезарядки, повысить скорость передвижения и многое другое. «Плюшки» весьма полезны, поэтому есть смысл прокачивать интересного вам героя до максимального уровня.

MMO13

К слову, в Bloodhunt есть неплохая персонализация, при помощи которой вы можете создать если не уникального, то отличающегося от других персонажа. В настройках существуют такие параметры, как выбор пола, причесок, татуировок, макияжа, различной одежды и прочих аксессуаров. Учитывая то, что игра имеет вид от третьего лица, вы всегда будете наблюдать своего красивого героя (или некрасивого).

Графика, музыка и звуки

Графически Bloodhunt выглядит более чем достойно: ночная Прага получилась очень атмосферной вместе с красивыми бликами, отражениями, зданиями и прочим наполнением улиц. Даже на низких настройках все это не выглядит отвратительно и вполне претендует на звание «красивого баттл-рояля».

Музыки в игре не так уж и много, тем не менее она появляется в лобби, меню выбора зоны высадки и персонажа, а также во время сражений и финальных стадий игры. Самое интересное, что она вовсе не мешает и не перекрывает сцену с шагами и выстрелами. Конечно, при желании все без проблем отключается, но опять же, никакого дискомфорта при включенной музыке нет.

Касаемо звуков — данный аспект также неплох. Если вы не услышали подбирающегося к вам противника, то это может случиться лишь по двум причинам: кровосос полз на корточках или случился баг (коих тут достаточно). Звуки стрельбы приятные и тоже не вызывают никакого отвращения.

MMO13

Минусы

Пожалуй, в данном разделе стоит начать с малого. Это сложно отнести к конкретному минусу, ибо «на вкус и цвет даже кровь разная», но некоторые пользователи отмечают монотонность окружения. Отчасти, в этом есть правда, ведь основная часть сражений проходит на крышах и они действительно одинаковые. Другой вопрос, что это город Прага и он имеет единый архитектурный стиль. Если же пробежаться по достопримечательностям города, то первое время даже можно получить восторг от увиденного.

Самая большая проблема игры, конечно же баги. Прилипание к текстурам, порой неадекватное поведение паркура, когда персонаж без каких-либо причин отскакивает от поверхности, перезарядки, после которых патроны в обойме не появляются и самое неприятное — стрельба насквозь противника. Вы можете атаковать своего врага в упор, зажимая с пулемета, но снаряды проходят мимо, будто бы никого перед вами и нет. Складывается ощущение, что сервер видит происходящее по-другому, где вражеский вампир находится не перед вами, а, к примеру, чуть в стороне. Это вовсе не похоже на стандартную проблему с пингом, когда не регистрирует несколько выстрелов. Нет, такое может быть на протяжении опустошения нескольких обойм. Радует то, что разработчики регулярно выпускают мелкие хотфиксы, которые хоть и маленькими шажками, но исправляют подобные неприятности.

MMO13

Итоги

Как итог, студия Sharkmob AB создала действительно интересный проект в жанре «Королевская битва», в котором приятно проводить время несмотря на существующих конкурентов. Была взята известная и любимая многими вселенная Vampire: The Masquerade и перенесена в непривычную для данной стилистики форму.

Огромным минусом являются именно баги, из-за которых порой хочется просто удалить игру и больше не возвращаться, ведь они случаются в самый неподходящий момент игрового процесса. Еще в 2021 году все это можно было списать на ранний доступ, но теперь игра получила официальный релиз после доработок.

Конечно, играть в Bloodhunt или нет, решать только вам. Хочется надеяться, что пока авторы исправляют множество критических багов, проект не растеряет своих потенциальных игроков. Разработчикам стоит поторопиться!